Finale, una lettrice: "Largo Volpi invaso da oleandri e siepi incolte, impossibile parcheggiare" - IVG.it

A Finale Ligure Pia in Largo Volpi e zona circostante da anni ormai viviamo in un degrado imbarazzante a causa di oleandri e siepi incolti. Le piante non vengono potate, se non una volta l’anno e molto, ma molto poco!

Non si può neanche posteggiare perché poi non si esce dalla macchina. Noi della zona ci siamo rivolti al sindaco Frascherelli, ma niente di niente! Lui afferma di non avere a disposizione personale giardiniere.

Non si può andare avanti così! Ogni anno siamo letteralmente soffocati da queste orrende piante, piene zeppe di animali di ogni genere: ragni enormi e schifosi a non finire che poi ce li ritroviamo dentro all’auto.

Per non parlare dello stato delle nostre povere macchine. Cola una patina oleosa ed appiccicosa. C’è una sporcizia esagerata, perché gli spazzini non riescono a passare per pulire. Siepi incolte che fanno tutt’uno con gli oleandri. Come si passa si sente un odore da capogiro.

Potrebbero eliminare siepi e oleandri e mettere piante di limoni o altro….che non sporchino le macchine in questo modo. Siepi e oleandri formano una massa incolta. Non se ne può proprio più!

Cristina Vadora