Finale, Porta chiama compattezza e lucidità - IVG.it

Al Finale serve voltare pagina, questo è chiaro.

Uscire sconfitti con uno scarto di quattro reti, per giunta tutte segnate nel secondo tempo, non è di facile digestione. Tuttavia, essendo la prima gara ufficiale della stagione, occorre correggere quelle situazioni, calcistiche e mentali, che non sono andate a buon fine nella seconda frazione di gioco.

Per farlo, naturalmente, servono due elementi chiave per la crescita di una squadra: lavoro e pazienza, che vanno sempre in coppia, soprattutto nelle squadre più giovani.

Poco fa, sul sito ufficiale della società di Via Brunenghi, sono uscite le dichiarazioni del capitano, Carlo Porta, nel post partita del Brin. Eccole qui di seguito:

Sulla gara:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, riuscendo a giocarcela contro una squadra molto forte. Solo che, nel secondo tempo, c’è stato quel primo gol preso in modo stupido e, da quel momento, siamo calati vistosamente, io in primis. In categorie come questa non puoi calare di mezzo centimetro perché poi, in questo caso, te ne fanno quattro”.

Sulla partita di ritorno:

“Tutto è fattibile, può succedere qualunque cosa nel calcio. Se scenderemo in campo con la mentalità giusta, potremmo fare quattro, cinque, sei gol e ribaltare il risultato, chi lo sa”.

Sulle prospettive del gruppo squadra:

“Credo che sia necessario mettere la testa sul lavoro ed essere sul pezzo, perché la squadra è giovane e ha tutte le potenzialità per fare bene questa stagione. Prendiamo di lezione questa batosta per rafforzarci, e sono convinto che sapremo rialzarci e continuare a correre per la nostra strada”.