Finale, la minoranza chiede l'impegno del Comune per accogliere i civili in fuga dall'Afghanistan - IVG.it

Finale Ligure. I gruppi consiliari Per Finale e Le Persone Al Centro hanno chiesto la convocaZione di un consiglio straordinario perché il Comune di Finale dia la propria disponibilità all’accoglienza.

“Dibattere sulle modalità di impegno concreto del Comune di Finale Ligure sui civili in fuga dalla crisi Afgana definendo quante donne con i loro nuclei familiari possono essere accolti nel Comune di Finale Ligure. Richiedere al Sindaco di impegnarsi in tutti i contesti ufficiali in difesa del diritto di asilo dei profughi afgani”. Sono queste le richieste avanzate dai consiglieri di minoranza.

“Apprendiamo dagli organi di stampa – spiegano i consiglieri – delle gravi minacce a cui sono sottoposte soprattutto le donne e le bambine afgane dal nuovo governo integralista talebano, della crisi umanitaria che rende indispensabile l’attivazione di corridoi umanitari e progetti di accoglienza per consentire a più donne possibili di sottrarsi alle violenze perpetrate dai talebani”.

“Matteo Biffoni, delegato per l’immigrazione dell’ANCI – ricordano – affermava che “ I sindaci italiani sono pronti a fare la loro parte nell’accogliere le famiglie afghane”.

Per queste motivazioni i consiglieri chiedono la convocazione del consiglio comunale per la discussione delle loro richieste.