Finale: Andreetto e Molina Borja sono ancora giallorossi - IVG.it

Finale Ligure. Il Finale comunica, che Elia Andreetto sarà nuovamente nell’organico della prima squadra per la stagione 2021/2022.

In forza alla Virtus Entella, dove è stato capitano nelle giovanili, pronto a giocarsi le proprie carte durante il prossimo campionato, Elia, è un ragazzo giovane e con dei sani principi, oltre ad essere un valido elemento per la difesa.

Il Finale comunica, inoltre, di aver raggiunto l’accordo per la permanenza di Edward Alonso Molina Borja.

Edward, classe 2001, durante le precedenti annate ha messo in mostra le sue abilità calcistiche ed al terzo anno con questi colori, avrà come arma in più quella fame di emergere, che ogni giovane dovrebbe avere nel suo bagaglio personale