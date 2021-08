Finale, ad agosto via a sanificazioni e lavaggi radicali di tutti i rioni - IVG.it

Finale Ligure. Venerdì mattina il sindaco Frascherelli ed il suo assessore ai lavori pubblici r ambiente Andrea Guzzi hanno incontrato Cda e direzione di Finale Ambiente. Al centro il piano di sanificazione e lavaggio dei centri storici e delle principali direttrici viarie della città.

“Vogliamo che il mese di agosto sia caratterizzato da interventi di profonda pulizia delle nostre strade e dei nostri marciapiedi. Mai come in questo momento la sanificazione della città deve essere all’ordine del giorno”, afferma Frascherelli.

Guzzi aggiunge: “Sono previste operazioni massive su tutti i Rioni. Partiremo da Varigotti, con uno sfalcio ed una igienizzazione di isole ecologiche, passeggiata a mare, passeggiata lato monte, centro civico Fontana e galleria pedonale. Sarà poi la volta del Borgo, dove ci si concentrerà sia sulle zone esterne le mura sia sull’interno. Ci concentreremo su via Brunenghi e sul centro di Marina per poi dedicarci a Pia e Calvisio. Ci concentreremo sui parchi gioco , marciapiedi, strade ed isole ecologiche di tutti i rioni”.

La dottoressa Maria Cristina Tosi entra nel dettaglio :”Il Cda che mi onoro di rappresentare ha cercato di concretizzare gli indirizzi dell’amministrazione. Cercheremo di svolgere queste attività per tutto il mese di agosto in modo ciclico e ripetuto settimanalmente. Lavoreremo durante le ore notturne per intervenire con più efficienza ed efficacia. Ogni mercoledì di agosto interverremo con forze interne ed esterno per agire a tappeto su tutto il territorio”.