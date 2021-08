Filiere agricole, formazione professionale con i nuovi corsi del GAL Valli Savonesi - IVG.it

Savona. L’Ente Ligure di Formazione (E.L.Fo.) ed il Centro di Istruzione Professionale Agricola (Cipa.At Savona), entrambi partner del Progetto Integrato GAL Valli Savonesi, grazie ai fondi Psr 2014/2020 Regione Liguria, promuovono lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione professionale rivolti esclusivamente ad imprese ed enti pubblici della provincia di Savona.

I corsi, totalmente gratuiti, saranno condizionati all’adesione di un numero minimo di partecipanti (dieci) e all’approvazione dell’Ispettorato Agrario della Regione Liguria: i percorsi formativi messi in campo rappresentano una opportunità per tutti gli operatori delle varie filiere agricole.

Le adesioni possono essere inviate con una comunicazione libera, in una prima fase, direttamente presso le sedi degli enti promotori o con comunicazione via mail ai seguenti indirizzi: elfoformazionepsr@gmail.com – tel.0182 559636; cia.albenga@cia.it – tel 018253176.

La comunicazione deve indicare il corso a cui si vuole partecipare ed avere in allegato: visura CCIAA, modello 3 compilato nelle parti di interesse, copia documento di identità della persona o delle persone (titolare, contitolare, socio, compartecipe o coadiuvante, dipendente oppure amministratore, dipendente o tecnico di ente pubblico) individuata/e dall’impresa o dall’ente a partecipare al corso prescelto.

Gli enti promotori acquisiranno le richieste in ordine cronologico dalla data di pubblicizzazione dei percorsi formativi. Saranno ammessi il numero minimo dei partecipanti per lo svolgimento di ogni singolo corso sulla base della cronologia degli invii delle adesioni. Un numero superiore ai 10 partecipanti potrà essere ammesso sulla base dello stesso criterio sopra indicato e sulla base della capienza delle aule e della vigenza eventuale di disposizioni di emergenza Covid-19 al momento della chiusura delle adesioni.

Le adesioni sono ammesse dal 23.08.2021 al 15.10.2021.

ECCO I CORSI di FORMAZIONE:

ELFo – Ente Ligure di Formazione propone:

n. 2 edizioni corso: “Igiene degli alimenti – Unità formative A e B”

Durata: 16 ore

Argomenti: Programma a norma di legge previsto dalle linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi e degli operatori del settore alimentare (OSA) ai sensi del Reg. 852/2004/CE della Regione Liguria.

n. 1 edizione corso: “Trail Building per l’Outdoor”

Durata: 16 ore

Argomenti: tecniche di tracciatura, realizzazione e manutenzione percorsi per l’outdoor (mountain bike, escursioni e non solo).

n. 1 edizione corso: “Olivicoltura: strategie integrate di difesa e qualità del prodotto”

Durata: 18 ore

Argomenti: malattie e difesa dell’oliveto, tecniche di monitoraggio, esercitazioni in campo, certificazione di qualità.

n. 1 edizione corso: “Dal campo alla tavola: valorizzazione enogastronomica dei prodotti tipici locali”

Durata: 20 ore

Argomenti: story telling dei prodotti tipici locali (orticoli, vitivinicoli, olivicoli, lattiero-caseari); tecniche di preparazione con assaggio di piatti tipici; abbinamenti di valorizzazione.

CIPA.AT propone:

n. 1 edizione “Assaggio Olio” (svolto in collaborazione con OAL Organizzazione Assaggiatori Liguri riconosciuta PANEL ai sensi normativa UE)

Durata: 36 ore

Argomenti: classificazione degli olii, normative comunitarie e nazionali, caratteristiche sensoriali, caratteristiche chimico-fisiche, trasformazione e conservazione delle olive da olio e dell’olio di olive, metodi di analisi, cucina e olio.

Previsto il rilascio di diploma 1° livello a seguito di esercitazione finale.

n. 2 edizioni corso: “Corso completo per l’abilitazione all’utilizzo dei mezzi agricoli – trattore agricolo”

Durata: 15 ore

Argomenti: corso per la prima guida del trattore agricolo in campo rivolto a soggetti senza precedenti esperienze, con esercitazioni pratiche.

Previsto il rilascio di abilitazione all’uso in sicurezza del trattore a seguito di test finale.

n. 1 edizione “Assaggio vino” (svolto in collaborazione con A.I.S. Associazione Italiana Sommelier)

Durata: 12 ore

Argomenti: classificazione dei vini, normative comunitarie UE e nazionali sulla disciplina dei vini Doc e Docg, caratteristiche sensoriali, caratteristiche chimico-fisiche, vini Doc e Docg liguri e tecniche enoiche.

Previsto il rilascio di diploma 1° livello a seguito di esercitazione finale.

n. 1 edizione “Tecniche di lotta integrata con insetti e microorganismi in frutticoltura e orticoltura”

Durata: 12 ore

Argomenti: normative comunitarie UE e nazionali sull’uso sostenibile dei fitofarmaci, pratiche colturali con esempi in coltura protetta ed in pineo campo, concetti base sulle tecniche di lotta integrata in agricoltura, utilizzo di insetti e microorganismi utili nella lotta ai principali patogeni delle colture agricole.