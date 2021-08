Fiere, teatro, concerti, incontri culturali, visite guidate: un grandioso sabato di eventi in provincia - IVG.it

Il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial a Washington durante una manifestazione per i diritti civili che radunò 200mila persone Martin Luther King jr. tenne il famoso discorso dell'”I have a dream”. Oggi nel nostro piccolo anche noi pacifici “manifestanti” per i “diritti” al divertimento e al riposo ci “raduneremo” nei luoghi degli eventi che faranno “storia” in quest’ultimo sabato di agosto: dalle fiere in cui abbonderanno i migliori prodotti alle pièce di grandi interpreti del sipario, dalla straripante energia di infiniti pentagrammi alla profonda immersione nello scibile umano.

A Savona Ascom Confcommercio rinnoverà l’appuntamento con il “Desbarassu”: in tutta la città i negozi saranno aperti per offrire occasioni a prezzi ribassati, alcuni con orario continuato. “Il capoluogo si animerà di quella che è un po’ la giornata clou dell’estate per la fine dei saldi”, spiega Laura Chiara Filippi, presidente di Ascom, che ha avanzato al Comune la proposta dell’iniziativa, poi accettata. “Visto il momento particolare la nostra giunta ha deciso di sostenere gli esercenti per attirare un pubblico proveniente anche da fuori città”, tiene a dire Filippi.

Sempre a Savona andrà in scena lo spettacolo “Viaggio al termine della notte” di e con Elio Germano e Teho Teardo, una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi del capolavoro di Louis Ferdinand Céline. Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo in una partitura inedita la disperazione grottesca dell’opera, che qui ritrova nuove dinamiche espressive nella combinazione di archi, chitarra e live electronics.

A Vado Ligure Just4Rock si esibirà nella “Cover Rock Night”. La band proporrà un repertorio di brani rock dai grandi classici ai successi più moderni e in una miscela esplosiva e coinvolgente. L’evento fa parte dell’accattivante rassegna di musica, teatro e cabaret “E…state in Villa” promossa dal Comune.

Ad Alassio andrà in scena il “Memo Kid’s Live Show”, un viaggio nel tempo dagli anni ’40 ai giorni nostri e con musica e immagini che faranno rivivere le emozioni e gli eventi che hanno cambiato le nostre vite. Il repertorio comprenderà brani d’autore originali e una serie di successi internazionali e italiani noti al grande pubblico. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Andrea Innesto “Cucchia”, storico sassofonista di Vasco Rossi, che porterà sul palco questo “omaggio ai musicisti – come lo definisce – un ricordo di costumi e oggetti che hanno cambiato le nostre usanze, un tributo alla vita”.

Andora proporrà la serata di grande interesse scientifico e divulgativo “Scusi, che tempo fa?”, dedicata all’Arma Aeronautica e al mondo della meteorologia con il primo luogotenente Maurizio Sabatino della 115esima Squadriglia R.R. Capo Mele. Conversando con Christine Enrile l’autorevole meteorologo accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle nuvole tra arte, scienza e letteratura, frutto della collaborazione che da anni Palazzo Tagliaferro sviluppa con la squadriglia e le forze dell’Aeronautica Militare.

Toirano apre le “porte” del suo centro storico per visite guidate straordinarie. Il tour permetterà in particolare di “fare un giro” tra le borgate e ammirare il Museo Etnografico, piano nobile incluso. L’iniziativa è organizzata allo scopo di valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del territorio, anche quello meno conosciuto ma di altrettanto valore e significato per chi vive il paese.