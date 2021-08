Festival Verezzi, il direttore artistico: "Risultati oltre ogni aspettativa" - IVG.it

Borgio Verezzi. “È sembrata “quasi” una stagione normale quella che si è chiusa lo scorso 22 agosto per il 55° Festival teatrale di Borgio Verezzi. Tredici spettacoli, undici prime nazionali e il palco verezzino di nuovo animato da storie ricche di interpreti hanno reso memorabili – negli sforzi e nella soddisfazione – le ventitré serate complessive dell’edizione appena trascorsa. La scommessa dell’organizzazione di ritornare, con prudenza, a una programmazione più simile a quella degli anni precedenti alla pandemia è stata vinta anche grazie all’assiduo supporto del pubblico, che ha sempre gremito piazza Sant’Agostino”. E’ questo il bilancio conclusivo del Comune di Borgio Verezzi del Festival di quest’anno.

“Sono assolutamente soddisfatto, i risultati sono andati oltre ogni più ottimistica previsione – dice Stefano Delfino, direttore artistico del Festival -. E un successo di tali proporzioni non era affatto scontato, di questi tempi, condizionati dalla pandemia. Il cartellone era insolito ma molto vario, per attirare fasce diverse di pubblico. E proprio queste caratteristiche, secondo gli elogi che ho ricevuto direttamente oppure attraverso i social, hanno contribuito a elevare l’indice di gradimento degli spettatori. E sono contento delle scelte compiute anche per aver recuperato cinque degli spettacoli rinviati lo scorso anno per l’emergenza sanitaria, e perché tutte le proposte erano di qualità buona, se non ottima”.

Accoglienza e sicurezza – ricordano dal Comune – sono state garantite dalle Associazioni Vivere Verezzi e AIB Protezione Civile; a Festival iniziato si è poi aggiunto il green pass (e tutti conoscono l’impatto che ha avuto in varie realtà); qui, grazie al team Festival e alle citate associazioni si è aggiunta, in corsa, la professionalità della squadra della locale Croce Bianca e tutto è andato bene. Bene vuol dire nessuna disdetta agli spettacoli, accessi fisiologici alla piazza, circa 20 tamponi eseguiti ogni sera per permettere a chi era sprovvisto di green pass di accedere allo spettacolo.

I dati generali raccontano di 6400 spettatori in 22 serate; una media di 290 posti occupati su 300 a sera, omaggi (dovuti dalle norme, nulla di più) del 6%; locali sempre in piena attività (giusto evidenziare che caratteristiche logistiche e scelte gestionali hanno determinato risultati diversi). La valutazione sintetica frutto dei numeri, di quanto visto, degli apprezzamenti sentiti, degli articoli letti sui media, dei pareri degli esperti è che il Festival è vivo e può guardare al futuro con ragionevole ottimismo.

Tra i partner istituzionali si ricordano Confcommercio e la Camera di Commercio che anche quest’anno non hanno mai fatto mancare il loro supporto, proprio a ribadire l’estrema qualità della manifestazione. A testimonianza di ciò è stata fatta un’indagine qualitativa online, che oltre a confermare l’affetto del pubblico per il Festival ci fornisce preziose indicazioni. A questo sondaggio hanno risposto in prevalenza persone affezionate al Festival che esprimono un grado di soddisfazione medio alto (con pesi lievemente diversi sui parametri: organizzazione, spettacoli, biglietteria, comunicazione, accoglienza a Verezzi e raggiungimento).

Per quando riguarda il periodo migliore per fare il Festival la maggioranza conferma l’attuale periodo, mentre il 23% suggerisce uno stop prima di Ferragosto. Suggerimenti frequenti: disponibilità servizi igienici e possibilità di bere un caffè o avere una bottiglietta d’acqua; spettacoli per un pubblico giovane e sedute più comode; allungare il tempo al parcheggio.