Festival teatrale di Borgio Verezzi, premiati Nisi e Bonsignori per lo spettacolo "Giuda" - IVG.it

Borgio Verezzi. Ieri sera, 20 agosto, Maximilian Nisi e Raffaella Bonsignori hanno ricevuto dalla vicesindaca di Borgio Verezzi Maddalena Pizzonia la menzione speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria per lo spettacolo “Giuda”, «per la profondità dei contenuti e l’alto livello dell’interpretazione». Il monologo – prodotto dal Centro Mediterraneo delle Arti, scritto da Raffaella Bonsignori, con le musiche originali di Stefano De Meo, i video art di Marino Lagorio, curato e interpretato da Nisi – aveva debuttato come evento speciale all’interno della 54^ edizione del Festival, in prima nazionale al Teatro Gassman.

Si avvia poi alla conclusione la 55^ edizione del Festival, con la seconda e la terza replica già sold out di “Tre uomini e una culla”, la commedia di Coline Serreau che ieri sera ha fatto ridere e applaudire il pubblico in sala. Lo spettacolo è prodotto da a.Artisti Associati di Gorizia e ha come protagonisti Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta – che ne firma la regia – e Attilio Fontana, accompagnati da Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano.

Dal 6 agosto, anche per accedere agli spettacoli del Festival sarà necessario esibire il green pass. In questa prima fase, vengono considerate valide per l’ingresso:

– certificazioni verdi Covid-19, comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 nei precedenti 6 mesi, sia in formato digitale che in formato cartaceo;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 nelle 48 ore precedenti l’ingresso in sala.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto i 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica da presentare all’ingresso.

Per chi fosse sprovvisto di una delle precedenti certificazioni, il Comune di Borgio Verezzi mette a disposizione un servizio di tampone rapido nella zona antistante il botteghino a Verezzi. Il costo è di 10 euro a tampone. La certificazione cartacea o digitale deve essere mostrata all’ingresso in sala, unitamente al biglietto di ingresso.

Per informazioni e biglietti, gli spettatori possono visitare il sito del Festival www.festivalverezzi.it e rivolgersi alla biglietteria di viale Colombo 47, aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30, chiamando lo 019.610167 o inviando una mail a biglietteria@comuneborgioverezzi.it.

Gli organizzatori ricordano poi che anche per quest’anno sarà necessario rispettare alcune regole di comportamento, per far sì che gli eventi si svolgano in sicurezza: in coda in via Roma, gli spettatori dovranno mantenere la distanza di sicurezza di un metro e, considerando i tempi dell’operazione, è consigliabile arrivare 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo; la mascherina dovrà essere indossata fino a che non inizierà lo spettacolo e indossata nuovamente all’uscita qualora non fosse garantito il metro di distanza; al termine dello spettacolo, gli spettatori verranno fatti uscire a scaglioni da uscite prestabilite e indicate dal personale di sala.

Nelle serate di spettacolo è attivo il servizio di bus navetta al costo di un euro a tratta con partenza dal piazzale del Teatro Gassman (quattro corse con orario 19.15 – 19.45 – 20.10 – 20.30), e ritorno dal parcheggio di Piazza Gramsci (prima corsa 10 minuti dopo il termine dello spettacolo; tre corse a seguire a circa 20 minuti una dall’altra).