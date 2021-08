"Festa del Panino" a Borghetto: raccolta fondi della Croce Bianca per acquistare materiale sanitario - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. E’ in programma sabato 7 agosto la “festa del panino” organizzata dalla Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito per la raccolta fondi a scopo benefico per l’acquisto di materiale sanitario.

Si svolge presso il piazzale della Croce Bianca, in via Patrone. A partire dalle ore 19 sarà possibile ordinare panino vegetariano, con porchetta o con salsiccia. E’ possibile aggiungere verdure alla piastra. Da bere ci saranno birre e bibite.

Non sarà possibile la consumazione al tavolo ma è previsto servizio di take away in pieno rispetto della normativa anti Covid.

La cena sarà accompagnata da musica, dimostrazione di primo soccorso e giochi per bambini.