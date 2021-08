Eurovision 2022, non si avvera il sogno: nessuna città ligure scelta come location per la prestigiosa kermesse - IVG.it

Liguria. Non sarà alcuna città ligure a ospitare l’edizione italiana dell’Eurovision song contest 2022. Dopo la vittoria dei Maneskin di quest’anno a Rotterdam con la hit ‘Zitti e buoni’, sono state escluse dalla ‘finalissima’, che deciderà quale città sarà la location per la prestigiosa kermesse, le due città liguri di Genova e Sanremo.

Rimangono in gara 5 candidate: Milano, Torino, Bologna, Rimini e Pesaro, che si giocheranno il tutto per tutto per accaparrarsi l’evento oramai diventato mondiale.

Erano 17 le città che hanno manifestato interesse per ospitare il prestigioso evento musicale, tra Sanremo, sponsorizzata dallo stesso presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, seguendo la tradizione canora e festivaliera della cittadina della riviera, e Genova, candidatasi ufficialmente attraverso l’assessorato alla Cultura. Ma nelle scorse ora il comunicato dell’organizzazione: sarà per la prossima?