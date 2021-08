Enel, restyling degli impianti a Savona: lavori notturni e stop all'energia elettrica - IVG.it

Savona. Si svolgeranno nella notte fra giovedì 5 e venerdì 6 agosto i lavori di sostituzione di alcuni componenti nella cabina di trasformazione di corso Tardy e Benech, un intervento che si inserisce nella campagna di rinnovamento tecnologico e potenziamento degli impianti di E-Distribuzione.

La società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione sta infatti portando avanti il progetto Smart Fault Selection, che mira a ridurre il protrarsi dei guasti combinando la velocità di comunicazione garantita dalla fibra ottica all’intelligenza distribuita sulla rete MT, grazie ai nuovi interruttori telecontrollati e ai terminali “intelligenti”.

Per permettere l’installazione dei nuovi componenti tecnologicamente avanzati, è necessaria un’interruzione della corrente elettrica nella nottata di giovedì 5 agosto dalle ore 00:00 alle ore 06:00. Le vie interessate saranno: corso Tardy e Benech da 10 a 18, 40r, 42r, 46r, 50r, 52r, 76r, 78r, 82r, 84r, 88r, 102r, 104r, 108r, da 5 a 17, 25r, 27r, 29r, 31r, 33r, 41r, 57r, 63r, 65r, 67r, 73r, 75r, da 77r a 77rb, 79r, 81r, 83r, 87r, 91r, 93r, 99r, sn, sn2; via De Amicis da 6 a 8, 18r, 20r, 22r, 24r, 39r, 41r, 43r, 45r, 47r; via Giusti 2, da 1 a 3, da 3r a 5, 11r, 19r, sn2; via F.lli Canepa da 1 a 3, 9r, 13r; via Aleardi da 3 a 5, 19r, sn1, 16r; via Calamaro 4, 3, 3r, 9r, 11r; via Servettaz 8r, 1, 17r; via Tasso 1.

“Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori” ricorda Enel.