Elezioni, Grande Liguria supporta "Andare Oltre" di Aschei a Savona e Nuova Grande Loano - IVG.it

Savona/Loano. “Noi di Grande Liguria appoggiamo le liste Andare Oltre a Savona (lista del candidato Luca Aschei, nella foto) e Nuova Grande Loano perché pensiamo che questo Paese abbia come unica salvezza il coinvolgimento vero delle cittadine e cittadini nelle amministrazioni lavorare per il bene del proprio comune”. Lo fa sapere il direttivo provinciale di Grande Liguria.

“Noi non siamo nostalgici, noi siamo decisamente e convintamente federalisti, autonomisti, attualizzando la proposta su una dimensione più ampia… l’Europa. Noi crediamo nell’Europa dei popoli, nell’Europa federale, nelle regioni Europee. Pensiamo che ognuno debba essere ‘padrone a casa propria’; pensiamo che chi amministrerà i comuni lavori per attuare finalmente un vero cambiamento, mettere Le Persone al Centro; che l’azione amministrativa debba pensare al benessere dei cittadini e a rendere le città vivibili, pulite e ordinate, portando programmi seri e attuabili”.

“Infine per noi non ci sono partiti seri o meno seri, per noi oggi i partiti sono tutti uguali. Non rappresentano più le esigenze della gente, non hanno più ideali e il mercato dei candidati è lì tristemente a rappresentarlo: transumanze da un partito all’altro solo per garantirsi le poltrone. Speriamo che i cittadini capiscano che gli verranno fatte altre promesse che puntualmente non verranno mantenute”.