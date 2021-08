Elettrocardiogramma fuori uso ad Albenga, Ciangherotti: "Storia di ordinaria follia sanitaria" - IVG.it

Albenga. Felice, 64 anni, soffre da tempo di disturbi cardiaci e deve essere continuamente controllato per continuare una corretta terapia medica. “Ho scoperto che all’ospedale di Albenga l’elettrocardiogramma per effettuare il test sotto sforzo è fuori uso da tempo – racconta Felice – Risultato? Sono costretto a viaggiare da Albenga a Pietra Ligure o Savona per essere sottoposto al test di controllo. Come me, sono nella stessa situazione, altri pazienti cardiopatici”.

“Una storia di ordinaria follia sanitaria o meglio verrebbe da dire di «malasanità» ormai parola di uso comune – tuona Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale dopo aver raccolto la testimonianza del sessantaquattrenne – Felice, come altre persone che soffrono di malattie cardiache, non può essere felice di fatto. Costringere i pazienti a viaggiare a Pietra o a Savona per essere sottoposti alla prova da sforzo che è un esame che consente di studiare il funzionamento del cuore quando viene sottoposto a uno sforzo fisico, è assurdo”.

Quello strumento deve essere ripristinato al più presto per poter garantire i controlli periodici dei pazienti – insiste Ciangherotti – Il Santa Maria di Misericordia di Albenga, ospedale di moderna concezione, ha tutte le caratteristiche per essere un nosocomio con tutte le eccellenze e le strumentazioni necessarie come l’elettrocardiogramma per poter effettuare i test da sforzo cardiopolmonare”.

“Abbiamo insistito e vinto la battaglia per riattivare il Punto di primo intervento anche se continueremo a sollecitare Asl e Regione affinché venga trasformato in un vero e proprio Pronto soccorso. Ora daremo battaglia perché il nostro ospedale, quello degli albenganesi e dei residenti di tutto il comprensorio ingauno, possano ricevere le cure e l’assistenza necessaria in un nosocomio nel cuore del nostro territorio. Non permetteremo a nessuno di svuotarlo, ma anzi impegneremo Asl e Regione a renderlo efficiente per dare risposte concrete ad una comunità che lo chiede da anni” conclude Ciangherotti.