Elementari Celesia, raccolte oltre 800 firme: “Ora l’Amministrazione deve riportare la scuola a Finalborgo” - IVG.it

Finale Ligure. Raccolte oltre 800 firme per le elementari Celesia. “Ora l’Amministrazione deve riportare la scuola a Finalborgo”, dichiarano dal Comitato che da oltre sei anni combatte per evitare il trasferimento definitivo.

È passato, infatti, più di un anno dalla comunicazione del sindaco Frascherelli e degli assessore Brichetto e Guzzi che lo scorso 27 luglio informarono il Comitato Celesia di Finalborgo della loro volontà di ampliare la struttura scolastica esistente a Finalmarina per ospitare definitivamente il plesso Celesia in via Brunenghi, utilizzando gli spazi dell’ex area Passeggi. Per finanziare l’opera, l’amministrazione aveva spiegato di voler utilizzare “gli oneri di urbanizzazione di un progetto appena accennato con un costruttore”, ricordano dal Comitato.

“Ciò significava la fine degli impegni a riportare la scuola a Finalborgo”, sottolineano. Diversi, infatti, durante gli ultimi anni gli incontri, le lettere e gli impegni correlati al ritorno della scuola elementare nel plesso Celesia, ma poi l’amministrazione ha optato per il suo trasferimento definitivo.

Il Comitato si dichiarò da subito contrario a tale scelta, che risultava in antitesi con quanto discusso e concordato negli anni precedenti. E, a partire da settembre 2020, diede così inizio ad una raccolta firme per ridare al proprio Borgo la scuola primaria.

“Alla petizione hanno aderito oltre 800 persone – spiegano – I firmatari non sono solo i genitori e i parenti degli oltre 100 bambini che compongono il Plesso Celesia (trasferito provvisoriamente presso la struttura di Via Brunenghi), ma anche tanti, tantissimi simpatizzanti, ex allievi e finalesi, che hanno compreso l’importanza dell’azione e la bontà della battaglia del Comitato”.

“Lo si ripete ormai da anni, perché si crede in questo: la scuola di quartiere è una identità del rione, centro di aggregazione per il Borgo, facilmente raggiungibile a piedi, con una viabilità perfetta, con palestra e spazi gioco all’aperto, vicina all’asilo di Finalborgo per usufruire di mensa e doposcuola. Per contro, realizzare una nuova struttura in via Brunenghi vorrebbe dire consolidare, nonché aggravare le problematiche attuali di traffico, parcheggi, congestionamento quotidiano dell’unica arteria stradale tra Marina-Borgo-Feglino- autostrada, inquinamento e poca possibilità di autonomia dei bambini”.

“Inoltre – proseguono dal Comitato – un complesso scolastico di oltre trecento bambini creerebbe sicuramente sempre situazioni di assembramento ed affollamento. Ciò è stato ben compreso da oltre 800 firmatari abitanti sia a Finalborgo che negli altri rioni o frazioni finalesi e nel Comune di Orco Feglino; essi, grazie ai commercianti e a persone di buona volontà che hanno effettuato la raccolta, hanno potuto esprimere la loro opinione e cioè che la scuola Celesia deve tornare a Finalborgo”.

E poi si tolgono qualche sassolino dalla scarpa: “L’Assessore Guzzi, tempo fa, disse al Comitato: ‘Siete solo quattro gatti che volete il ritorno della scuola’. Assessore, la ‘colonia felina’ è molto più numerosa, oltre 800 firmatari! Nei giorni scorsi sono state consegnate le firme al Protocollo Generale del Comune per inoltro al sindaco Frascherelli. Ora il Comitato, vista l’ampia adesione alla petizione, si aspetta che il sindaco e la Giunta in carica rivedano la posizione in merito e avviino subito le azioni atte a riportare la scuola Primaria Celesia a Finalborgo”.

“L’Amministrazione non può essere sorda e indifferente a tale richiesta, visto l’alto consenso dei cittadini. La chiara volontà di oltre 800 persone non può e non deve essere inascoltata. Il Comitato attende quindi fiducioso una risposta e un incontro, anche tramite un Consiglio Comunale con uno specifico punto all’Odg, per avviare seriamente il ritorno della scuola Celesia a Finalborgo. Lo chiedono le famiglie del Plesso Celesia, lo chiedono i cittadini, lo chiedono oltre 800 persone”, concludono dal Comitato.