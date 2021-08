Edilizia scolastica, nel savonese il Miur promuove progetti per quasi due milioni di euro - IVG.it

Savona. Pioggia di contributi per l’edilizia scolastica dal Ministero dell’Istruzione. Il savonese porta a casa circa due milioni di euro, quasi tutti destinati a lavori di adattamento di spazi e aule. Tra i beneficiari dei finanziamenti in arrivo grazie all’ammissione dei progetti presentati, la Provincia di Savona (235 mila euro) e numerosi Comuni.

Carcare si aggiudica altri 95 mila euro che vanno ad arricchire i cospicui investimenti già attivati su tutti gli edifici scolastici, in ultimo quello per l’efficientamento energetico del plesso di via del Collegio ancora interessato dal cantiere che sta per concludersi e offrirà a tutti gli alunni quasi pronti per la prima campanella una struttura completamente rimessa a nuovo.

Il Miur promuove, inoltre, i progetti di Alassio (193 mila più 145 mila per sostenere l’affitto di locali), Albisola Superiore (144 per noleggio di strutture modulari), Celle Ligure (200), Sassello (20 più circa otto mila), Quiliano (51), Villanova d’Albenga (195), Tovo San Giacomo (73), Pietra Ligure (200), Calice Ligure (60), Cairo Montenotte (150), Garlenda (25), Toirano (60), Cengio (55), Zuccarello (5.500), Varazze (50), Borgio Verezzi (20).