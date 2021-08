Eccellenza, Diego Alessi e il dieci al sedicenne Berretta: "Un segnale per tutti i giovani gialloblù" - IVG.it

La Cairese ha battuto la Carcarese per 2 a 1 in occasione del Memorial “Franco Bagnasco”. Diego Alessi ha analizzato la partita della squadra gialloblù, affermando di essere contento di come la squadra ha interpretato la gara, in particolar modo per la fase difensiva del primo tempo e per la mole di occasioni create nella seconda frazione di gioco.

Tra le notizie della serata, la decisione di dare la maglia numero dieci al classe 2005 Federico Berretta, che ha giocato a ridosso del tandem d’attacco formato da Piacentini e Saviozzi. Un segnale forte per tutto l’ambiente gialloblù. “Un ragazzo che viene al campo con il sorriso e che ha tanta voglia di giocare”, commenta Diego Alessi. “E poi indossa le Copa Mundial”, aggiunge. In effetti, nell’epoca delle scarpe fluo o zebrate, se un ragazzino opta per la scarpa per antonomasia, tanto comoda quando essenziale nel suo essere totalmente nera eccezion fatta per le tre bande bianche del marchio Adidas, qualcosa vorrà pur dire.

Per quanto concerne la condizione atletica, procede bene il lavoro agli ordini dello storico preparatore Giorgio Caviglia. La Cairese ospiterà domenica il Finale in occasione del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza.