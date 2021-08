E' mancato Nello D'Anna, era amministratore della Vigilanza Sts e della Its - IVG.it

Savona. E’ mancato, all’età di 67 anni, l’amministratore della Vigilanza Sts e della Its Nello D’Anna.

“Piuttosto che piangere la sua perdita, vorremmo celebrare la sua vita meravigliosa, il suo straordinario spirito, la gioia che ha portato a così tanti, l’amore e la dedizione per il lavoro che ha trasmesso a tutti noi” affermano i suoi collaboratori della Vigilanza Sts.

“D’Anna aveva 67 anni, ma aveva lo stesso entusiasmo e la stessa energia di un adolescente. La gentilezza e la generosità che aveva hanno toccato la vita di tutti coloro che lo circondavano indicandogli un percorso umano e professionale volto sempre alla crescita della persona e non del ‘dipendente’ – continuano -. Abbiamo perso un essere umano straordinario oltre che un imprenditore visionario e creativo”.

“Quelli di noi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui hanno perso una leader carismatico, un mentore stimolante ma soprattutto una persona affidabile, sicura e razionale. D’Anna lascia le sue aziende che solo lui avrebbe potuto costruire, e il suo spirito sarà per sempre il fondamento dei valori della STS e della ITS. Nessuna parola può esprimere adeguatamente la nostra tristezza per la dipartita di D’Anna o la nostra gratitudine per l’opportunità di lavorare con lui” tengono a dire i collaboratori.

“Onoreremo la sua memoria dedicandoci a continuare il lavoro che tanto amava. Con stima ed imperituro affetto” concludono.