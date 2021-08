E' Luna Forin la nuova Miss Andora - IVG.it

Andora. Si chiama Luna Forin, ha 17 anni, frequenta il Liceo Linguistico di Albenga ed è la nuova Miss Andora.

E’ stata eletta, ieri sera, nei Giardini Tagliaferro nel corso della serata di cabaret “Miss K da Ridere” con Enrico Luparia e Daniele Raco. Luna, è originaria di Torino e risiede ad Andora da 9 anni.

La Giuria presieduta dal sindaco Mauro Demichelis e formata dall’assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi, dal consigliere delegato al Commercio, Artigianato e gestione del Porto, Corrado Siffredi, da Carlotta Orsini, Miss Andora 2020 e da Arianna Vio, Miss Andora 2019, ha premiato, oltre che la bellezza, la simpatia accattivante, il portamento e il suo bellissimo sorriso.

“Sono felice di rappresentare Andora e ringrazio la giuria per avermi dato questa possibilità – ha detto Luna che non pensa a una carriera nel mondo dello spettacolo, ma ha vissuto il concorso come un divertente gioco estivo – Nel mio futuro, dopo il diploma al liceo linguistico, ci sarà certamente l’Università”.

“Non ho ancora fatto una scelta definitiva, ma credo che studierò legge”.