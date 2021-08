E-Distribuzione: lavori di potenziamento della rete a Celle, Stella e Albisola - IVG.it

Savona. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, informa che domani, sabato 21 agosto, effettuerà un’interruzione della corrente elettrica nei comuni di Celle Ligure, Stella e Albissola.

A seguito del guasto di martedì scorso sulla rete a media tensione, infatti, E-Distribuzione ha provveduto ad effettuare un corposo intervento di riparazione, con sostituzione ed ammodernamento della componentistica al fine di migliorare il servizio elettrico del territorio. Al momento la rete è ripiegata con gruppi elettrogeni per garantire l’energia elettrica alle zone interessate. Le interruzioni di sabato verranno quindi effettuate al fine di spegnere e rimuovere i generatori provvisori e ripristinare l’esercizio normale delle linee elettriche.

Nel dettaglio saranno interessate le località Sanda nel Comune di Celle Ligure nella fascia 8.30-13.30, le località Gameragna del Comune di Stella e Parissolo/Bricco Forche nel Comune di Celle Ligure nella fascia 14.00-19.00.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

