Dramma in una residenza protetta savonese, donna si lancia nel vuoto e muore sul colpo - IVG.it

Savona. Dramma in una residenza protetta savonese: nella tarda mattinata di oggi, una donna, paziente della struttura, si è tolta la vita.

Secondo quanto appreso, la donna si è lanciata nel vuoto dal primo piano, compiendo un volo di circa dieci metri: l’impatto al suolo non le ha lasciato scampo ed è deceduta sul colpo.

Immediato è scattato l’allarme da parte del personale della residenza protetta: sul posto sono intervenuti personale sanitario e automedica del 118, ma per la paziente non c’era ormai più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo del suicidio sono intervenuti i carabinieri di Savona, che stanno ancora svolgendo le indagini e gli accertamenti del caso. La donna si sarebbe diretta nella terrazzina al primo piano e da lì avrebbe scavalcato la ringhiera per lasciarsi cadere.

Il corpo della paziente è stato trasferito all’obitorio in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.