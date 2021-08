Don Piero Giacosa sarà il nuovo rettore della cattedrale di Savona - IVG.it

Savona. Don Piero Giacosa è il nuovo rettore della Cattedrale Basilica di Savona. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio in Duomo dal vescovo, durante la Messa in memoria del beato Ottaviano.

57 anni, don Piero inizierà il suo ministero come rettore l’8 settembre, festa della natività di Maria, restando parroco della vicina parrocchia dei santi Giovanni Battista ed Andrea.

L’incarico di rettore della Cattedrale era rimasto vacante dopo la morte di don Silvio Delbuono ed era stato in questi mesi assunto ad interim dal vescovo monsignor Calogero Marino, che mantiene per il momento il ruolo di economo del Capitolo dei Canonici, anch’esso in precedenza ricoperto da don Delbuono.

Intanto la cattedrale celebrerà la festa patronale nella solennità di N.S. Assunta il 15 agosto con la Messa alle ore 10.30.