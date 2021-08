Disservizio alle poste di via dei Mille, anziani in coda fuori e dentro l'ufficio: "È una vergogna" - IVG.it

Albenga. Anziani in fila da stamattina, in coda dentro e fuori dall’ufficio, a causa di un grave disservizio che si è verificato all’ufficio postale di via dei Mille, ad Albenga.

Dopo aver prenotato all’interno, le persone hanno atteso la comparsa del proprio numero sul quadro delle prenotazioni. Tra momenti di rabbia e tensione, sono diversi i clienti dell’ufficio postale di Vadino che questa mattina hanno vissuto un vero proprio calvario per pagare bollette, ritirare pacchi o versare sul conto.

Solo chi aveva scaricato l’applicazione ufficio postale sul telefono è riuscito a passare, ma chi non aveva internet questa mattina non ha potuto raggiungere lo sportello. Ecco svelato il mistero.

Ricordiamo che gli uffici di via dei Mille sono aperti solo fino alle 13.30, mentre quelli di Vadino il martedì è il giovedì.