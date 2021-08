Discoteche, ora l’obiettivo è riaprire almeno l’anno prossimo: l’esempio della Suerte dimostra che si può fare - IVG.it

Laigueglia. Come ha documentato ieri IVG è possibile (e neanche tanto difficile) organizzare in discoteca serate pure impegnative in tutta sicurezza, con il Green pass e rispettando ogni regola. È accaduto alla Suerte di Laigueglia, e ha rappresentato anche uno stimolo in più per vaccinarsi.

Un tempo per le discoteche fine agosto era il momento del cambio della guardia tra programmi estivi e invernali, giusto quindici giorni per promuovere le chiusure della bella stagione e lanciare le aperture d’autunno.

Purtroppo la guerra del Covid ha mutato gli scenari e adesso bisogna già pensare all’anno prossimo, sperando ovviamente che la pandemia sia passata e che il governo Draghi, oggi trascinato dall’ideologia persecutoria del ministro Speranza, dia finalmente ascolto alle tante voci, anche dentro l’esecutivo, che chiedono l’apertura dei locali da ballo in assoluta sicurezza.

Il patron della Suerte Angelo Pisella non si stanca di ripetere i concetti che esprime da tanto tempo, lui che della legalità nel lavoro ha sempre fatto una bandiera: “Siamo soggetti a regole fatte da chi non conosce né il nostro lavoro nè i territori. Si balla dovunque, nelle case, sulle spiagge, ai rave, purtroppo con forti possibilità di contagio, mentre nelle discoteche si potrebbe farlo senza alcun pericolo. Gli stadi sono pieni, per gli Europei di calcio è successo quel che è successo ma le discoteche sono chiuse. Prima o poi qualcuno dovrà spiegarci il perché”.

L’uomo è da sempre ricco di idee. Spiega ancora Pisella: “Avevo ed ho in mente eventi anche innovativi, penso al Take Off anche in uno spazio diverso dall’aeroporto o a dare nuovo impulso alle serate come quelle delle Rocce di Pinamare”. Che erano un gioiello anche come richiamo da tutto il Nord Ovest, soprattutto per quel turismo giovanile di cui la nostra provincia ha tanto bisogno.