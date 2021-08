Cyberbullismo, Britney Spears libera dalla tutela del padre: "In Liguria rischio di casi simili e possibili vittime" - IVG.it

Liguria. Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” esprime soddisfazione per la vittoria legale di Britney Spears, con il padre della pop star americana che ha annunciato di voler rinunciare al ruolo di tutore legale della figlia, come tale responsabile dell’amministrazione del suo patrimonio.

“Il nostro Comitato, insieme alla nota Influencer Chiara Ferragni, l’ha sostenuta e oggi siamo felici che finalmente, dopo oltre tredici anni di “catene”, lei possa rinascere” commenta Aleksandra Matikj, presidente del Comitato.

“Suo padre Jamie Spears ha finalmente rinunciato al ruolo che gli dava la possibilità di gestire il cospicuo patrimonio della figlia ma soltanto a seguito dell’ultima richiesta legale della Spears”.

Dopo l’uscita del documentario del NY TIMES “Framing Britney Spears”, era doveroso sostenerla. Abbiamo tutti visto come la sua vita è stata devastata dopo essere stata esposta pubblicamente dal suo ex fidanzato Justin Timberlake. Di seguito Britney ha avuto un crollo nervoso, diventando una vittima di cyberbullismo”.

In Liguria non manca il rischio del cyberbullismo: “Oggi vogliamo ricordare il nostro appello, soprattutto alle più giovani, di contattarci nel caso vivessero un episodio del genere. Potete scriverci a comitato.no.discriminazione@gmail.com, vi aiuteremo” conclude il Comitato.