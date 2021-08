Covid, Ponente Varazzino ringrazia i volontari del punto vaccinale: "Siete magnifici e non lo dimenticheremo" - IVG.it

Varazze. “Dopo circa 4 mesi, sollecitati da alcuni nostri riconoscenti concittadini ieri, giovedì 5 agosto 2021, abbiamo nuovamente visitato il ‘Punto Vaccinale Territoriale’ (PVT), ospitato nei locali dell’AVIS Varazze, in via Carducci n.11, gestito della Farmacia Angelini in collaborazione con il Comune, il locale Centro AVIS, i Volontari del locale Gruppo ANA e Medici locali di più specializzazioni, operativo ogni settimana nei giorni di mercoledì e giovedì”.

Lo comunicano dall’associazione Ponente Varazzino. “Una visita, la nostra, essenzialmente di riconoscenza – spiegano – nei confronti di chi, a vario titolo, dallo scorso mese di maggio rende possibile questo utilissimo servizio a favore della comunità; ma, assistendo al lavoro svolto dai Volontari oggi presenti (le dottoresse Mascia Bassi e Monica Angri, i dottori Paolo Scartezzini e Delio Aonzo, il Tecnico informatico Dario Angelini, gli Alpini Roberto Lombardi e Giobatta Fazio), l’emozione non ci ha lasciato scampo: commuoversi difronte a persone che mettono la loro professionalità a disposizione di chi è nella necessità, con squisita cortesia e un coinvolgente sorriso, è una normale e incontrollabile reazione, che auspichiamo non ci abbandoni mai”.

“Grazie a tutti Voi – concludono -, che vi siete alternati nella sede dell’AVIS Varazze, siete magnifici e la Comunità varazzina non lo dimenticherà”.