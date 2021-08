Covid, oggi la milionesima vaccinata in Liguria: "L'ho fatto per il rispetto degli altri" - IVG.it

Liguria. Si chiama Gaia e ha 26 anni la milionesima vaccinata in Liguria. “Mi sono vaccinata per il rispetto di tutti e per il bene comune”, ha detto.

“Le sue parole sono un bell’esempio per tanti giovani che devono ancora vaccinarsi: questa è l’unica arma per sconfiggere il virus”. Così in un post della Regione Liguria annuncia un nuovo traguardo della campagna.

“Tutti dovremmo prendere esempio dalle sue parole per riuscire a sconfiggere definitivamente il virus. In Liguria la campagna vaccinale ha iniziato la discesa raggiungendo oggi 1.000.514 persone. Nella nostra regione il 72,23% della popolazione (target over 12) ha già ricevuto la prima dose mentre il 56,15% ha completato il ciclo vaccinale”, dice presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti sull’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

Le dosi somministrate in totale fino a oggi (anche i richiami) sono circa 1,7 milioni ma – con Gaia – sono un milione i liguri a essere almeno coperti con una sola dose.

Prosegue la campagna. Domani a Genova, dopo il trasferimento della linea pubblica dell’hub vaccinale della fiera alla sala Chiamata del Porto, sarà aperto anche il nuovo hub privato, in via Cesarea, all’interno del Teatro della gioventù.

“Proseguono anche le prenotazioni di chi è residente in Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna – ha detto ancora Toti – e può usufruire della reciprocità vaccinale. I piemontesi prenotati per effettuare la seconda dose in Liguria sono 2.707, i lombardi 1.030 mentre gli emiliani-romagnoli (al via oggi a mezzogiorno) sono 25. Aumentano anche le prenotazioni nella fascia 12/17 anni, con 28.519 ragazzi che hanno preso appuntamento in vista della riapertura delle scuole a settembre. Dopo l’estensione del Green Pass agli studenti universitari ci aspettiamo un balzo delle prenotazioni anche in questa fascia d’età, un passo fondamentale per tornare in classe in presenza e dire finalmente addio alla Dad”.