Covid, nuovo boom di contagi in Liguria: in netto calo gli ospedalizzati - IVG.it

Liguria. Ammontao a 212 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.851 tamponi molecolari e 3.613 test rapidi processati nell’ultima giornata. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione. Si registra un nuovo decesso e soprattutto un calo degli ospedalizzati che scendono di 9 unità passando da 95 a 86, ma con un ricoverato in più in terapia intensiva, per un totale di 11 persone.

La provincia col maggior numero di nuovi casi è Genova (98) seguita da Imperia (49), Savona (34) e La Spezia (29). I casi attualmente positivi in tutta la regione sono 3.211, cioè 182 in più con 29 nuovi guariti.

Per quanto riguarda la situazione degli ospedali genovesi si segnalano 16 ricoverati al San Martino (5 in terapia intensiva), 15 al Galliera e 6 a Sestri Levante. Il deceduto è un 92enne morto all’ospedale di Sestri Levante: il bilancio sale a 4.381. In isolamento domiciliare 1.943 pazienti (44 in più). In sorveglianza attiva 1.854 persone in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrate in tutto 7.853 dosi di vaccino (quasi tutte Pfizer o Moderna, 7.687) per un totale di 749.669 persone immunizzate con preparati a mRna e 138.989 con sieri a vettore virale. Sono state utilizzate 1.947.985 dosi su 2.154.794 consegnate, cioè il 90%.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 379 (+9). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 19 (due in meno di ieri). Due pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 321 (-13).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 285.430 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.280 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 135.775. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.393 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 75 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.027 persone.