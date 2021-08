Covid, nuova Open Night ad Alassio Salute: "Importante favorire vaccinazione dei minori per settembre" - IVG.it

Alassio. Dopo il successo del doppio appuntamento di ferragosto, il Centro Medico Alassio Salute, ripropone per venerdì 27 agosto una nuova Open Night vaccinale. Dalle ore 20 alle ore 23, senza prenotazione, semplicemente recandosi presso la struttura di Via della Chiusetta ad Alassio sarà possibile ricevere la dose di vaccino Moderna.

“L’iniziativa – spiegano dal centro medico alassino – è aperta a residenti e turisti, prime dosi e richiami di seconde dosi, e anche ai minori a partire da 12 anni che dovranno però essere accompagnati dai genitori o da un genitore con delega dell’altro”.

L’accesso alle tensostrutture allestite in prossimità del Centro medico, avverrà secondo le prescrizioni in tema di contenimento del contagio e sarà supportato, come sempre, dai volontari della Protezione Civile di Alassio e della Croce Rossa.

“Nell’ottica della riapertura delle scuole – il commento dell’Amministrazione Melgrati Ter – è importante favorire la vaccinazione anche dei minori”. “In quest’ottica – aggiungono dall’Assessorato alle Politiche Sanitarie del Comune di Alassio – sarà presente anche Giovanni Ragazzini, consigliere provinciale e regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri”.