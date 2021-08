Covid, le open night sbarcano in Valbormida: vaccini senza prenotazione a Cairo Montenotte - IVG.it

Cairo Montenotte. Prima open night vaccinale in Valbormida. Dopo le serate dedicate alla vaccinazione senza prenotazione al Palacrociere di Savona, l’iniziativa sbarca anche a Cairo Montenotte con un doppio appuntamento.

All’hub vaccinale di via Cortemilia, all’interno dei capannoni della Sunrise, domenica 8 e domenica 15 agosto tutti coloro che dai 12 anni in su non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid oppure intendono anticipare la seconda dose, potranno farlo recandosi dalle ore 20 alle 23 al punto vaccinale cairese senza aver bisogno di alcun appuntamento.

Il vaccino somministrato sarà il Moderna, quindi per quanto riguarda i richiami, saranno effettuati solo a coloro che in precedenza hanno ricevuto lo stesso siero oppure quello AstraZeneca, ovviamente rispettando i tempi minimi indicati dal ministero della Salute, ovvero almeno 28 giorni per il vaccino americano e 8-12 settimane per il farmaco inglese.

Un’opportunità in più dunque per i valbormidesi che devono ancora vaccinarsi, oltre a quella offerta dallo stesso hub vaccinale che questa settimana ha deciso di estendere l’orario di apertura fino alle 19 (compreso il sabato) per venire incontro alle esigenze di chi lavora. Ma, come detto, l’hub sarà operativo anche nel giorno di ferragosto.

“È un segnale importante – dicono dalla Sunrise, azienda che gratuitamente ha fornito i locali – la Regione vuole mettere a disposizione della popolazione, anche in un giorno di festa, un punto vaccinale dove poter fare la prima o seconda iniezione, speriamo di raggiungere il maggior numero di persone possibile”.

Attualmente ad occuparsi delle vaccinazioni sono medici liberi professionisti, aiutati nella gestione dai volontari dell’Avo e dagli operatori di Cooperarci, ma da settembre potrebbero collaborare anche i medici di CairoSalute, a cui inizialmente non era stata data l’autorizzazione da parte di Alisa.