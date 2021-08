Covid, in Liguria più di 3mila casi attivi: nel Savonese 337 positivi - IVG.it

Liguria. Secondo i dati dell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, in tutta la Liguria sono 186 i nuovi positivi al Coronavirus su 3.106 tamponi molecolari e 4.821 test antigenici rapidi.

Continua a crescere il numero degli attualmente positivi in Liguria, 3.034, cioè 49 più di ieri con 138 nuovi guariti. Degli ultimi contagiati 98 sono in provincia di Genova, 9 nel Savonese, 52 nell’Imperiese, 16 nello Spezzino.

Fortunatamente rispetto a ieri resta stabile il numero degli ospedalizzati che restano a quota 78, così come restano fermi a 12 i posti occupati in terapia intensiva. Non si contano nuovi decessi.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.337 dosi di vaccino (9.136 Pfizer e Moderna, 572 AstraZeneca e J&J). I vaccini utilizzati sono il 92% di quelli consegnati. In tutta la Liguria sono state immunizzate 703.055 persone con Pfizer e Moderna, 132.106 con AstraZeneca e J&J.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 337, 2 in più rispetto a ieri. Le persone ricoverate in ospedale scendono a 12, ovvero una in più di ieri, una resta in terapia intensiva. Sale di 37 unità il numero dei soggetti in sorveglianza attiva: ora sono 294.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 271.007 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 887 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 125.019. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 49.236 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 153 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 18.877 persone.