Covid, in Liguria crescono i contagi e triplica il tasso di positività - IVG.it

Liguria. È ancora in crescita il numero di contagi da Covid-19 in Liguria. Secondo i dati riportati dal bollettino della Regione, oggi i nuovi positivi sono in totale 172. Dati calcolati sulla base di 2.779 tamponi molecolari e 2.914 test rapidi antigenici processati. In aumento anche il tasso di positività che è pari al 3%. Per riguarda i ricoveri in ospedale, invece, rimangono piuttosto stabili: in tutta la regione sono 43 (uno in più rispetto a ieri) di cui 9 in terapia intensiva. Non si registrano nuovi decessi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (90 di cui 81 nel territorio di Asl 3), segue l’Imperiese con 43 casi, lo Spezzino con 25 e il Savonese con 11. Attualmente positive 2.598 persone (92 in più, nonostante 80 nuovi guariti) e 1.302 soggetti in sorveglianza attiva.

Da questi dati emerge come il tasso di positività sia più che triplicato nel giro di tre settimane: domenica 11 luglio era allo 0,8% per poi attestarsi sullo 0,4% nei giorni successivi, a sua volta il doppio rispetto all’inizio del mese. Rispetto a quella fotografia, il numero dei ricoveri è più che raddoppiato.

Ma resta sotto controllo la situazione negli ospedali di Genova e città metropolitana: al San Martino 12 ricoverati (1 in più) di cui 7 in terapia intensiva, al Galliera 8 pazienti (3 in meno) di cui nessuno in terapia intensiva, a Sestri Levante 3 ricoverati (invariati) di cui nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 1.330 persone, in aumento di 168 unità.

Capitolo vaccini: nelle ultime 24 ore ne sono stati somministrati 2.216 di cui 2.096 Pfizer/Moderna e 120 AstraZeneca/Johnson & Johnson. In tutto 626.166 persone sono state immunizzate coi sieri a mRna, 113.320 con quelli a vettore virale. Dall’inizio della campagna è stato usato il 93% delle scorte, cioè 1.726.098 dosi su 1.852.180 consegnate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 237 (+7). Le persone ricoverate in ospedale sono 7 (uno più di ieri). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. Diminuiscono i soggetti in sorveglianza attiva, in tutto sono 126 (30 in meno di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 245.509 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 214 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 107.085. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 45.647 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 9 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 15.321 persone.