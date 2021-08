Covid, in aumento nel savonese i contagi e le quarantene - IVG.it

Liguria. Sono 212 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dall’odierno bollettino Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato è riferito a 3.147 tamponi molecolari effettuati. Il numero dei tamponi antigenici registrati oggi è pari a 3.355.

Dei nuovi casi positivi, 98 riguardano la provincia di Genova (72 in Asl 3 e 26 in Asl 4), 40 casi a Imperia, 37 nel savonese e 36 nello spezzino. Nessun decesso registrato dal bollettino di oggi.

I guariti sono 116, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Al momento in Liguria ci sono dunque 3.139 casi “attivi” di Covid, di cui 1.393 in provincia di Genova e 388 in provincia di Savona.

Il totale degli ospedalizzati è di 87 pazienti, 3 più di ieri. Le terapie intensive occupate sono 13, 2 più di ieri.

I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 1.774, 69 in più rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 1769.

Sul fronte delle vaccinazioni, nelle ultime 24 ore – riportano i dati di Alisa aggiornati alle 16 – sono state somministrate 9.898 dosi di Pfizer e Moderna e 1.102 di Astrazeneca-Johnson. Le dosi somministrate (comprese le prime) sono 1.906.129. La percentuale delle dosi somministrate sul totale di quelle consegnate è del 90%

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 388 (+18). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 16 (+1). Un paziente è ricoverato in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 316 (+49).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 278.814 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.959 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 130.998. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 49.863 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 231 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 19.498 persone.