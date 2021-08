Covid, il pediatra Ragazzini: "Vaccino anche ai giovani: non è sperimentale e non ha effetti collaterali gravi" - IVG.it

Alassio. “Il vaccino non è sperimentale, non ha effetti collaterali gravi rispetto invece a quelli indotti dalla malattia. Il nostro invito quindi ai genitori e ai ragazzi è quello di vaccinarsi, siamo qui apposta”. A dichiararlo è il pediatra Giovanni Ragazzini, che ha approfittato dell’open night di Ferragosto ad Alassio per rimarcare ancora una volta l’importanza di vaccinarsi, anche per i più giovani.

Un appello che è rivolto non soltanto ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie, in quanto, come ricorda Ragazzini, “occorre il consenso da parte di entrambi i genitori che devono accompagnare il figlio a vaccinarsi”. Nel caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato ad accompagnare il minore, invece, la dichiarazione di consenso sarà firmata solo dal genitore presente che dovrà necessariamente produrre delega scritta, datata e firmata dal genitore assente e la copia del suo documento di identità.

“La federazione italiana medici pediatri a livello nazionale, così come i pediatri di libera scelta, fin da subito ha promosso e ha aderito alle campagne vaccinali, un gesto per testimoniare il nostro impegno per cercare di far sì che i ragazzi e i loro genitori affrontino consapevolmente e coscientemente questo momento e contribuiscano al successo della campagna vaccinale – spiega Ragazzini – Il vaccino è l’unico modo per superare anche i gravissimi problemi che la pandemia sta provocando ad una categoria estremamente fragile”.

Ma non solo, il pediatra si sofferma anche sulle problematiche che il Covid-19 ha causato ai ragazzi, dalla scuola alla socialità. “I nostri giovani hanno già dovuto fare i conti con le difficoltà di assolvere l’impegno scolastico e la pandemia ha avuto delle conseguenze soprattutto sul piano della loro crescita psicoaffettiva e psicosociale, estremamente limitate proprio dalle restrizioni imposte dalla pandemia. L’unico modo per uscirne è il vaccino, quindi dobbiamo cercare di vaccinarci consapevolmente”, ribadisce.

Un appello condiviso anche dal direttore generale di Asl2, Marco Damonte Prioli, che sottolinea l’importanza della collaborazione con i pediatri di libera scelta. “Rappresenta un ulteriore passo in avanti del sistema sanitario – commenta – e permette di offrire un servizio integrato anche a livello di vaccinazioni. Attraverso la collaborazione di tutte le professionalità è possibile svolgere questo importantissimo atto in piena sicurezza e in modo efficace e veloce, oltre che ovviamente consentire anche ai ragazzi dai 12 ai 18 anni di vaccinarsi”.