Covid, Garibaldi (Pd): "In Liguria ancora pochi gli insegnanti vaccinati" - IVG.it

Liguria. “In questa ultima settimana, complice l’arrivo dell’obbligatorietà del Green Pass, anche in Liguria la campagna di vaccinazione ha preso quello sprint che qualche tempo addietro aveva perso, non trovandosi quindi più al penultimo posto, dopo solo la Calabria, per dosi somministrate rispetto a quelle ricevute. Resta ancora molto indietro, invece, la campagna riservata agli insegnanti”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi. “Le regole da seguire – continua – sono poche e semplici e potranno non solo garantire la salute di noi cittadini, ma potrebbero garantire la sicurezza economica del paese, evitando quindi un altro periodo di chiusura totale, o a spot, per il prossimo autunno”.

“Secondo gli ultimi studi europei l’Italia ha alcune zone che stanno tornando in zona gialla (come la Liguria) o in zona rossa per via dell’aumento dei contagi, ma il dato da continuare a mantenere monitorato è il numero dei decessi e dell’accesso alle terapie intensive, che ancora ad oggi continua ad essere molto basso, indicatore che la campagna di vaccinazione sta funzionando e che bisogna assolutamente non fermarsi”.

“Le parole del Presidente Mattarella – conclude -, come spesso accade, calzano a pennello e disegnano perfettamente la situazione in cui ci troviamo oggi: ‘Vaccinarsi è dovere civico e morale. Il virus limita la libertà. Non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo'”.