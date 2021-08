Covid, a Ferragosto vaccinati quasi 1.400 liguri: questo mese previsti altri 5 open day - IVG.it

Liguria. Superata quota 400 vaccinazioni nel Savonese e quasi 1.400 in tutta la Liguria. È stato un boom di adesioni quello che si è verificato ieri agli open day e open night organizzati nella nostra regione durante la giornata di Ferragosto.

Nel dettaglio, tre erano i centri vaccinali messi a disposizione nel Savonese: l’hub del Terminal Crociere di Savona, dove sono state somministrate 283 dosi (di cui 37 a minorenni), e quelli di Alassio Salute e della Sunrise di Cairo Montenotte, in cui rispettivamente ieri sera sono state effettuate 77 e 50 vaccinazioni. Hub ai quali i 410 savonesi (e non, molti sono stati anche i turisti) hanno potuto accedere alla open night senza prenotazione, come ha spiegato anche il direttore di Alassio Salute Francesco Bogliolo, molto soddisfatto delle adesioni.

“Il mio grazie va ai professionisti che hanno lavorato senza sosta, consentendo di raggiungere ancor una volta un ottimo risultato. Grazie anche ai cittadini che in una giornata di festa e soleggiata hanno comunque colto questa opportunità e hanno deciso di fare il vaccino”, ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Oggi continueranno le vaccinazioni su prenotazione in tutte le Asl compresa la Asl 3 – conclude il presidente Toti – Nello specifico all’hub della Sala Chiamata del Porto, del Teatro della Gioventù e con la linea dedicata per i ragazzi dai 12 ai 17 anni all’hub di San Benigno. Inoltre nei prossimi giorni sono previsti altri Open Day nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto“.

E intanto l’Asl2 sta valutando l’idea di organizzare un’open night in discoteca. Si tratterebbe del primo esperimento di questo genere in Italia, con il Savonese che potrebbe fare da apripista.