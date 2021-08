Coppa Italia Promozione, 2ª giornata: Legino alla ricerca del gioco, ostacolo Borzoli per il Celle Riviera - IVG.it

Savona e provincia. Emozioni, gol e spettacolo: ci si aspetta questo dalla seconda giornata della Coppa Italia Promozione, primo atto stagionale per le squadre poi chiamate a disputare proprio il campionato appartenente al terzo livello del calcio dilettantistico nazionale.

Domenica si è già verificato l’esordio per svariate formazioni, squadre intenzionate a dare il massimo per farsi trovare pronte in vista proprio delle partite del campionato di Promozione. Le savonesi a scendere in campo nel primo giorno di gare sono state Celle Riviera, Legino, Soccer Borghetto, Bragno, Baia Alassio, Ceriale e Veloce, formazioni tra alti e bassi riuscite ad offrire uno spettacolo davvero godibile.

Le prime squadre a scendere in campo nella giornata di domenica sono state le formazioni impegnate nel Girone B, raggruppamento che tra le altre vede impegnate le squadre allenate da Fabio Tobia ed Ermanno Frumento, tecnici i quali si sono affrontati allo stadio Ruffinengo. Alla fine è stato 1-0 Legino, un risultato maturato grazie alla rete messa a segno da Nicolò Tobia, attaccante dimostratosi ancora una volta implacabile nonostante la giovane età.

Ordinaria amministrazione invece per il Ceriale, formazione impostasi nei confronti del Baia Alassio con un netto 3-0. Beffa clamorosa poi alla Natta per il Celle Riviera: la Praese ha infatti conquistato i tre punti all’ultimo respiro per merito della rete di Cisternino Palagano, autore di una doppietta che ha proiettato lui e compagni in paradiso.

Infine gol e spettacolo sono arrivati anche in quel di Borghetto: il Soccer di Brignoli ha superato con il risultato di 3-2 il Bragno, un verdetto maturato per merito di un’incredibile rimonta con il rigore decisivo trasformato da Marco Carparelli.

Grande voglia di rivalsa dunque da parte di alcune squadre, questo con il Bragno che per esempio tenterà di concretizzarla proprio contro il Legino di mister Fabio Tobia. Al Levratto invece sarà la Veloce a tentare il colpaccio, questo sfidando il Soccer Borghetto attualmente a quota 3. Prevista una trasferta a Camporosso invece per il Ceriale, questo con la Baia Alassio impegnata contro la Golfo Dianese ed il Celle contro il Borzoli.

Il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato di Promozione è dunque iniziato; nel frattempo, spazio alla Coppa.