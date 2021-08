Coppa Italia di Eccellenza, ecco la 2ª giornata: Pietra Ligure pronto all’esordio; Varazze in cerca di riscatto, ultima spiaggia Alassio - IVG.it

Pietra Ligure/Varazze. Due città per due stadi dai quali sono previste una miriade di emozioni. Ci si aspetta questo nella seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza, primo atto stagionale per le squadre poi chiamate a disputare proprio il campionato appartenente al secondo livello del dilettantismo nazionale.

Sabato e domenica è stata pertanto prima sfida ufficiale per svariate formazioni, squadre intenzionate a dare il massimo per farsi trovare pronte in vista proprio delle partite di Eccellenza. Le savonesi a scendere in campo nel primo giorno di gare sono state Alassio, Albenga, Cairese, Finale e Varazze, squadre tra alti e bassi riuscite ad offrire un grande spettacolo.

Le prime a sfidarsi sono state Alassio ed Albenga, formazioni scese in campo dando vita ad un match ricco di ribaltamenti di fronte il quale ha visto la formazione di Lupo superare per merito della doppietta di Carballo e del gol di Natella la comunque combattiva compagine locale.

Di seguito le formazioni ufficiali;

L’Alassio è sceso in campo con Chinchio, Cafiero, Passalacqua, Leandri, Coulibaly, Cordano, Toriello, Lombardo, Osarumwemse, Fasce (cap.) e Panarello.

A disposizione vi erano Bonsignore, Pondaco, Benzyane, Parodi, Bazzarini e Luciani.

L’Albenga ha risposto con Gallo, Barisone, Calcagno, Sancinito (cap.), Arcidiacono, Rudi, Campelli, Natella, Carballo, Saiu e Dagnino.

In panchina si sono accomodati Vernice, Gibilaro, Capello, Mariani, Belvedere, Patrucco, Griffini, Massa e Di Bella

È stata goleada invece per la prima Cairese targata Giuliano Bresci, questo con il Finale che è stato sconfitto con il rotondo punteggio di 4-0. Un gol e tre assist messi a segno dall’impressionante classe 2005 Berretta e le reti di Grandoni, Pastorino e Saviozzi hanno dunque messo al muro il Finale, formazione addormentatasi in occasione della seconda frazione del match.

Questi gli interpreti scesi in campo:

La Cairese per centrare l’obiettivo si è schierata in campo con un 4-3-3 interpretato da Moraglio, Colombo, Moretti, Boveri, Prato, Facello, Grandoni, Brignone, Piacentini, Pastorino e Saviozzi (cap.)

A disposizione vi erano Galese, Briano, Doffo, Gaggero, Tamburello, Basso, Berretta, Durante e Poggi

Il Finale invece ha risposto con un 3-5-2 che vede impiegati Porta (cap.), Caligaris, Andreetto, Galli, Scarrone, Filippo De Benedetti, Garibbo, Odasso, Faedo, Fabbri e Renda

In panchina si sono accomodati Stravos, Fazio, Tripodi, Arzarello, Marangi, Vierci, Alessandro Debenedetti, Rocca e Molina

Un 4-0 senza appello è stato subìto anche dal Varazze di Gianni Berogno, un risultato che costringe adesso i nerazzurri a scendere in campo con il coltello tra i denti domani contro l’Arenzano, formazione chiamata all’esordio stagionale in una sfida davvero affascinante.

La stessa sorte toccherà anche al Pietra Ligure di mister Pisano, compagine impegnata contro i gialloneri dell’Alassio. Un’enorme voglia di far bene basterà ai biancocelesti per regalarsi una partita da dentro o fuori contro l’Albenga?

In attesa del campionato dunque domani torna la Coppa: il calcio dilettantistico non ha alcuna intenzione di fermarsi.