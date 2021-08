Coppa Italia di Eccellenza: il Finale dura un tempo, la Cairese ne approfitta: 4-0 gialloblù al Brin - IVG.it

Risultato: Cairese – Finale 4-0 [9’, 41’ (R) Berretta, 11’ Pastorino, 37’ Saviozzi)

Cairo. Inizia oggi allo stadio Cesare Brin la nuova avventura stagionale di Cairese e Finale, squadre di alta classifica pronte ad affrontarsi in occasione della Coppa Italia di Eccellenza per migliorare tentando di passare il turno. Sarà un’ottima prova dunque per due delle formazioni protagoniste dello scorso campionato, compagini rafforzatesi e desiderose di non fallire l’esordio soprattutto per evitare qualsiasi tipo di malumore.

La Cairese scende in campo con il 4-3-3 interpretato da Moraglio, Colombo, Moretti, Boveri, Prato, Facello, Grandoni, Brignone, Piacentini, Pastorino e Saviozzi (cap.)

A disposizione ci sono Galese, Briano, Doffo, Gaggero, Tamburello, Basso, Berretta, Durante e Poggi

Il Finale risponde schierandosi con il 3-5-2 interpretato da Porta (cap.), Caligaris, Andreetto, Galli, Scarrone, Filippo De Benedetti, Garibbo, Odasso, Faedo, Fabbri e Renda

In panchina si accomodano Stravos, Fazio, Tripodi, Arzarello, Marangi, Vierci, Alessandro Debenedetti, Rocca e Molina

Arbitro della sfida è il signor Lorenzo Pettirossi della sezione di Genova, direttore di gara coadiuvato dai guardalinee Yassine El Hamdaoui e Nicola Storace, entrambi della sezione di Novi Ligure.

Alle 18:30 circa prende il via la sfida. Ritardo causato dall’infortunio di uno dei due assistenti dell’arbitro, riuscito a riprendersi non mettendo dunque a rischio lo svolgimento del match

Al 3’ Fabbri serve Caligaris che prova a rendersi pericoloso, ma il guardalinee ravvisa una posizione di offside fermando tutto

Il match vive adesso (arrivati al 17’) una prima fase di stallo, questo con entrambe le squadre maggiormente impegnate nella fase difensiva rispetto a quella offensiva

Al 21’ Piacentini, nuovo acquisto dei locali, accusa un problema, con i gialloblù costretti ad operare il primo cambio: dentro Berretta al suo posto

Al 22’, appena un minuto più tardi, contropiede pericoloso del Finale con Renda che cerca Garibbo in area. L’appuntamento però con il pallone viene mancano, nulla di fatto

Al 31’ i locali rispondono con un’azione sventata da Scarrone, rifugiatosi in angolo

Al 34’ Galli ci prova da fuori, ma la sua conclusione termina altissima

Al 37’ arriva anche la prima ammonizione del match, questo con Boveri sanzionato a causa di un intervento falloso compiuto ai danni di Garibbo

Al 44’ Odasso taglia uno splendido cross che pesca De Benedetti: Moraglio però non trema e, chiudendo lo specchio della porta, blocca in tuffo

Al 45’ arriva il primo cartellino giallo anche in casa Finale: Andreetto il destinatario, autore di un fallo tattico

Il direttore di gara comanda due minuti di recupero

Termina però senza ulteriori emozioni un primo tempo a dire la verità piuttosto bloccato, con le due squadre apparse in difficoltà soprattutto quando chiamate a proporsi in fase offensiva. Sicuramente a gialloblù e giallorossi servirà altro nella seconda frazione, altrimenti il rischio reti bianche diventerà concreto.

Alle 19:36 circa riprende la sfida con immediatamente la Cairese pericolosa. Stesso undici per i locali con il solo l’ingresso in campo di Doffo, dentro Alessandro Debenedetti e fuori Renda per gli ospiti.

Al 7’ Fabbri imbecca splendidamente Faedo, il quale però manca l’appuntamento con la rete per merito di Moraglio il quale, come spesso accade, sfodera una parata da vero fuoriclasse

Al 9’ la sblocca la Cairese! Berretta

All’11’ raddoppia Pastorino

Al 37’ Saviozzi la mette dentro calando il tris

Al 40’ Berretta su rigore trova la doppietta personale