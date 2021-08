Controlli sulle spiagge, abuso di alcolici tra minori, violazioni del Codice della Strada: l'estate della polizia locale di Pietra - IVG.it

Pietra Ligure. Tempo di bilanci per la polizia locale di Pietra Ligure.

“L’estate 2021 come da previsioni si è rivelata particolarmente impegnativa, sia sotto il profilo della sicurezza urbana che per la sicurezza stradale – spiegano dal Comune – Il personale del comando è stato impegnato dal grande dall’enorme afflusso di turisti come per tutte le cittadine della Riviera”.

“Come tutti gli anni compaiono sui social commenti sulle spiagge per la mancanza di controlli o altre lamentele, tuttavia è sbagliato dare un’immagine distorta della realtà dei fatti, perché questa è stata un’estate sicura e questo è inconfutabile visto l’enorme flusso turistico che ha preso d’assalto il nostro litorale. Il personale messo in campo ha effettuato controlli quotidiani aumentandoli nei fine settimana, dove è stato scongiurato l’appropriarsi indiscriminato di tratti di spiaggia dovuto a gruppi di turisti giornalieri, muniti di frigobar e pentolame, scaricati da bus provenienti dalle periferie di grandi centri urbani che tanto scalpore avevano creato negli anni scorsi. Come riportato dalle cronache ogni giorno le forze di polizia sono dovute intervenire per le più disparate problematiche”.

Per la sicurezza urbana “le note più dolenti si sono riscontrate per: consumo e abuso di alcolici nei minorenni; crisi psicologiche che a volte sono sfociate in trattamenti sanitari obbligatori per i quali, avendo il nosocomio sul territorio comunale, il comando ha dovuto farsi carico anche di pazienti provenienti da altre località; rispetto delle normative Covid-19 per le quali i ristoratori, con la numerosa clientela volte si sono trovati in difficoltà; concentrazione e sistemazione dei banchi degli ambulanti che, oltre al mercato settimanale, anche per mercati aggiuntivi, fiere e mercatini vari”.

Sul fronte della sicurezza stradale, invece, si evidenziano “problematiche per le note di comportamento e si evidenziano seri problemi di circolazione senza assicurazione, disattenzione e imprudenza”.

Gli agenti hanno rilevato un totale di 38 incidenti stradali incidenti, dei quali uno mortale e 5 con feriti gravi; gli agenti hanno rilevato 26 sanzioni per mancata assicurazione e 84 per mancata revisione; altre 9 sanzioni per guida senza patente, 6 per patente scaduta; una sanzione per patente sospesa e 3 per patente non convertita. E’ stata riscontrata una mancata assicurazione con divieto di conduzione veicoli; 8 casi di guida senza casco o non omologato, 5 casi di guida senza cintura e 2 casi di guida con cellulare; sono stati rimossi 13 scooter abbandonati, 13 auto abbandonate e 21 bici abbandonate.