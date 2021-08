Contro-esodo di lunedì: in A10 oltre 12 chilometri di coda tra Spotorno e Albisola - IVG.it

Savona. Sono 12 circa i chilometri di coda attualmente presenti lungo l’A10, tra i caselli di Spotorno ed Albisola in direzione Genova.

Il traffico intenso è evidentemente da attribuirsi al contro-esodo, con molti vacanzieri che hanno deciso di godersi ancora una domenica di riposo in Riviera e di posticipare il ritorno a casa alla giornata di lunedì.

Oltre alle code e ai rallentamenti che si registrano verso Genova e verso lo svincolo che conduce alle regioni del nord, in A6 si registrano rallentamenti per circa un chilometro tra il bivio per la A6 a Savona ed il casello di Altare in direzione Torino, in questo caso a causa di cantieri.