Concorsi di bellezza, musica d'autore, libri, ceramica: una domenica di classe con gli eventi in provincia - IVG.it

“In una società dove non si santifica la domenica ogni cosa va in rivoluzione”, disse un giorno dell’800 san Giuseppe Marello, arcivescovo cattolico nato a Torino e morto a Savona. Come non essere d’accordissimo con l’eminente verbo! In quest’ultimo giorno di festa d’agosto noi fedeli seguaci della sacralità del settimo giorno saremo in prima fila per onorarlo al massimo con la nostra “actuosa participatio” ai raffinati eventi che si “celebreranno” da un capo all’altro della provincia.

A Loano si terrà la finale di Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLöa, il concorso di bellezza in cui sfileranno le ragazze che hanno superato le due preselezioni tenutesi negli stabilimenti balneari Florida e Miramare. Sarà scelta la ragazza che interpreterà la Principessa Doria, la regina del CarnevaLöa invernale ed estivo, che sfilerà insieme alle tre maschere ufficiali Puè Pepin, Capitan Fracassa e Beciancin e ai carri allegorici. Inoltre si esibiranno Ray, Angelica e il leader dei Buio Pesto Massimo Morini, che farà anche parte della giuria.

A Vado Ligure Il Manipolo della Musica proporrà un percorso musicale tra i grandi successi di “Rino, Lucio e gli altri”. Sarà il concerto omaggio del quartetto formato dalla chitarra del maestro Dario Caruso e dalla voce, dal sassofono e dal basso di tre musicisti professionisti di grande esperienza. L’evento fa parte dell’accattivante rassegna di musica, teatro e cabaret “E…state in Villa” promossa dal Comune.

Albenga si sveglierà con il “Concerto all’Alba” del musicista calicese Riccardo Pampararo: in una magica atmosfera sul mare risuoneranno infatti le note della chitarra classica, che sapranno sicuramente emozionare i partecipanti. Pampararo si è diplomato a pieni voti al Conservatorio “Niccolò Paganini” de La Spezia sotto la guida del maestro savonese Pino Briasco e svolge attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche.

Ad Alassio Candida Livatino presenterà il libro “Dagli scarabocchi alla firma – La grafologia rivela chi sei” in una serata patrocinata dal Comune e dal Club Lions Baia del Sole, nella figura della presidente Virginia Carbone, che ha contribuito con grande impegno alla sua realizzazione. Dialogando con l’esperta di comunicazione Paola Bonzano l’autrice svelerà infatti come nelle pieghe della nostra scrittura si sveli molto di noi e della nostra personalità. Le verrà chiesto poi di mostrare la scrittura e la firma di alcuni personaggi famosi: da papa Francesco a Donald Trump, da Sergio Mattarella a Mario Draghi, da Fiorello a Vittorio Sgarbi.

Albissola Marina ospita la mostra “Il più vago e misterioso racconto”, che raccoglie la collezione di ceramiche realizzate da Arturo Martini dal 1926 alla Manifattura Fenice di Albisola e dal 1928 presso Industria Ligure Ceramiche Artistiche di Nervi. Alcune in serie in tiratura limitata e altre in monotipo vennero esposte nel 1927 alla III Biennale di Monza e alla Mostra alla Galleria Pesaro e nel 1930 alla IV Triennale di Monza. Altre ceramiche di collezionisti privati arricchiscono questo panorama, tra cui emergono i multipli riflessati da Mariano Baldantoni presso la Ditta Mazzotti Giuseppe.