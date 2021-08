Concerti, manifestazioni sportive, esposizioni d'arte: un raggiante Ferragosto di eventi in provincia - IVG.it

“Il mio primo film si chiamava ‘Chiuso per ferie’: uscì ad agosto, andò malissimo”. Fa sorridere il simpatico ricordo autobiografico dello sceneggiatore romano Alfredo Accatino! Non vanno invece in ferie gli innumerevoli eventi che brillano raggianti come il sole nell’agenda di IVG.it. Le sonorità da tutto il mondo, l’energia rivitalizzante dell’outdoor, la fantasia dei creativi della nostra provincia e non solo faranno di questo Ferragosto un’indimenticabile domenica di “fiesta”.

A Vado Ligure si esibirà il quartetto Claudio Bellato Acoustic Combo. Le suggestioni e le atmosfere della tradizione mediterranea con il suo folklore e le sue contaminazioni arabe e spagnole, il latin jazz e la musica latina in genere sono gli elementi che caratterizzano principalmente il repertorio della formazione. Il virtuosismo delle chitarre soliste, il ritmo pulsante del basso, i colori delle percussioni e le sue invenzioni ritmico sonore rendono lo spettacolo coinvolgente e di forte intensità emotiva.

Celle Ligure si sveglierà all’alba con gli originali ed emozionanti “Percorsi sonori sulle sponde del Mediterraneo” del concerto dell’ensemble Motus Laevus. Nel progetto coesistono in modo naturale suoni e linguaggi di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, originali e tradizionali: un melting pot in cui la musica world si avvicina al jazz contemporaneo, canti sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali, brani dell’est dai tempi composti vengono miscelati a scale mediorientali greco turche.

Pietra Ligure si rimetterà in moto con la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico allenamento di gruppo per runner e walker grandi e piccini, individuali, coppie o famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa. Si tratta di un allenamento senza l’assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila del progetto “Socializzazione e Benessere”, nato nel 2014 per diffondere la mission principale dell’associazione e in cui corsa e camminata diventano l’occasione per conoscere se stessi e gli altri, con un’attenzione particolare alla propria salute.

Albenga ospita la mostra “Sguardo prossimo” dell’alassino Danilo Viviani. L’artista dipinge ritratti intensi su supporti vari e inusuali, come coperchi di botti o schegge di metallo. Gli occhi dei suoi soggetti ci guardano sicuri denunciando o ironizzando sulla nostra società o ammiccano alla scultura classica. Viviani è più conosciuto per le sue opere legate alla natura ma ultimamente, come dimostrano i suoi lavori più recenti, si è concentrato sulle forme dell’arte dell’antica Roma e sullo studio della società attuale.

Ad Albissola Marina è visitabile la mostra “Symbjornts” di Karin Andersen, un progetto artistico site specific, ovvero creato dall’artista a partire dal luogo specifico del museo: il giardino, le stanze, gli ambienti naturali e architettonici. La casa dell’artista danese continua così ad ispirare gli artisti contemporanei e a guidarli in riflessioni sempre nuove. Ragionando sull’origine della casa, sulle prime colline di Albissola Marina, Andersen s’interroga sul concetto biologico della simbiosi mutualistica e arriva ad ipotizzare la villa come il risultato dell’interazione di due organismi, Asger Jorn e Albissola Marina, che convivono traendo reciproco vantaggio.