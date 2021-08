Comunali 2021, Luigi Pierfederici il candidato sindaco di Essere Varazze: "Il mio vice? Chi prenderà più voti” - IVG.it

Varazze. Affissi all’alba i manifesti di Essere Varazze che punta su Luigi Pierfederici come sindaco della città. Vicesindaco reggente, ha traghettato Varazze dopo che Alessandro Bozzano è divenuto consigliere regionale. La candidatura era stata anticipata dallo stesso a Ivg.it a giugno, ora c’é l’ufficialità.

Gli chiediamo chi sarà vice. Non si sbilancia “chi prenderà più voti”. Gli chiediamo chi farà parte della lista, “Si riconferma chi vuole rimanere”, dichiara.

Ingegnere, trentasette anni, sarà quindi l’attuale vicesindaco facente funzioni Luigi Pierfederici, il candidato sindaco per il gruppo “Essere Varazze” per le prossime elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

“Il vicesindaco attuale è la figura giusta da proporre come sindaco per la guida della città per i prossimi anni – afferma il gruppo Essere Varazze – Già negli ultimi mesi, dopo il subentro al sindaco Bozzano, ha saputo guidare la città in uno scenario complicato ma senza perdere di vista punti essenziali per lo sviluppo futuro di Varazze”.

“Ad oggi – continuano – l’Amministrazione uscente, nonostante le difficoltà prima alluvionali e a seguire pandemiche, porta in dote alla città venti milioni di opere di soli investimenti concretizzati, come ad esempio la realizzazione della caserma dei vigili del fuoco o gli interventi su Lungomare Europa di prossimo inizio, o in via di approvazione come la realizzazione della passeggiata di levante o la riqualificazione delle aree ex Baglietto ed ancora il prosieguo delle opere del distretto T1, gli scomputi conseguenti, le opere alluvionali con la riapertura di tutte le strade frazionali interrotte, ma non solo”.

E sulla controversa questione della Ramognina, “la chiusura della discarica si sta concretizzando così come il piano di accantonamento delle risorse necessarie alla post gestione è stato ultimato. Varazze è stata e deve continuare ad essere attrattiva per il grande equilibrio che ha portato investimenti nel rapporto pubblico privato”.

Essere Varazze aggiunge: “Il sociale è stato sempre attenzionato ed ad esso sono state dedicate parecchie risorse, il piano regolatore che sta trovando compimento così come l’impostazione della campagna vaccinale nel Comune di Varazze è stata riprova della maturità della azione politica ed amministrativa della amministrazione di questi ultimi mesi con a capo Pierfederici”.

“Il gruppo e la maggioranza hanno sostenuto l’azione dell’Amministrazione convinti nel proseguire il progetto di Essere Varazze e, per questo, siamo convinti che la continuità naturale di questo non possa che essere affidato al vicesindaco”.

“Luigi Pierfederici ha la fiducia e il sostegno di tutti noi – concludono – le capacità e l’esperienza maturate da Luigi Pierfederici sono per noi di garanzia di buona amministrazione. Nonostante la giovane età, conta ben 17 anni di amministrazione ricoprendo ruolo di consigliere, assessore, vicesindaco e sindaco facente funzioni sempre dimostrando capacità che garantiscono un ottimo punto di partenza per impostare la guida della città per i prossimi anni”.