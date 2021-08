Code di giorno e chiusure di notte: altri giorni di "inferno" su A10 e A6 - IVG.it

Savona. Tra code per i cantieri e contro-esodo dei vacanzieri, è stata una settimana di traffico sull’autostrade liguri. E a risentirne è stato anche il tratto savonese sia sull’A10 che sull’A6. La situazione di giorno non sembra migliorare (nel tardo pomeriggio di ieri, erano addirittura 12 i chilometri di coda tra Spotorno e Albisola e uno tra il casello di Savona e quello di Altare in direzione Torino) e anche la sera numerosi sono i disagi sia per chi vuole dirigersi verso la Riviera che per chi vuole raggiungere la Valbormida o il Piemonte.

Se, infatti, nel tratto dell’A10 tra Savona e Ventimiglia, in considerazione dei flussi di traffico attesi, durante la settimana non saranno programmati cantieri né previste chiusure di svincoli o tratta, diversa è la situazione sull’A6, dove – fatta eccezione del weekend di Ferragosto e la domenica – tutta l’estate i viaggiatori hanno dovuto fare i conti con tratti non percorribili.

Anche in questi giorni, infatti, di notte non sarà possibile spostarsi da Savona ad Altare utilizzando l’autostrada che, in direzione Torino, dal lunedì al venerdì sarà chiusa al traffico dalle ore 21 alle 6 (sabato dalle 22), aperta invece la domenica. Il traffico si riverserà, quindi, sulla Sp29 del Colle di Cadibona.

Per quanto riguarda, invece, la direzione opposta, ovvero verso Savona, la tratta interessata dalla chiusura sarà quella tra gli svincoli di Millesimo e di Altare, sempre dalle 21 alle 6 del giorno successivo fino alla mattina di venerdì 3 settembre.

Ma non solo l’A6, anche in A10 sulla tratta Genova-Savona sono previste alcune chiusure notturne. Nella notte di domani, mercoledì 1 settembre, e quella di venerdì 3 (dalle 00:00 alle 5:00) non sarà accessibile il tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

Inoltre continuerà a rimanere chiuso il casello di Celle Ligure per lavori di ispezione e manutenzione che interessano le gallerie e che prevedono l’installazione di una deviazione di carreggiata. Nel dettaglio, la stazione di Celle sarà chiusa dalle 22 alle 6 fino a domenica 5 settembre sia in entrata verso Savona che in uscita per chi proviene da Genova, ad eccezione di giovedì 2 in cui sarà aperta in entrata.