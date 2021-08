Climber cade da una parete, soccorsa con l'elicottero - IVG.it

Orco Feglino. E’ ancora in atto l’intervento di soccorso su una parete rocciosa ad Orco Feglino, nel finalese, dove oggi pomeriggio una climber è caduta compiendo un volo di diversi metri.

L’infortunio si è verificato intorno alle 16.00, quando la donna era impegnata in una arrampicata: le cause sono ancora in via di accertamento.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo dei soccorritori: sul posto stanno ancora operando vigili del fuoco, soccorso alpino, militi della Croce Verde di Finalborgo e 118.

Considerata la zona impervia e le condizioni della donna rimasta ferita a seguito della rovinosa caduta, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso: è già stato disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.