Cinghiali sulla prima collina di Alassio, il sindaco Melgrati scrive alla Regione - IVG.it

Alassio. Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, torna a scrivere alla Regione Liguria, Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, per segnalare nuovamente la presenza di numerosi ungulati sulla strada Solva-Cavia-Vegliasco, Via Vigo, Via Madonna delle Grazie che, si legge sulla missiva, “costituiscono un problema, oltre che un pericolo per la popolazione che vi risiede anche per coloro che transitano su quelle strade”.

Come era già stato nel maggio scorso, il Comune di Alassio, chiede dunque alla Regione di intervenire.

“A maggio – ricorda Melgrati – erano stati catturati undici cinghiali, trasferiti poi sulle alture di Castelbianco, lontano da centri abitati. C’era stata grande collaborazione e risposta immediata alla nostra richiesta. In proposito infatti, la Regione ha predisposto un apposito modulo (qui) per la “richiesta di autorizzazione all’attività di controllo degli ungulati in autodifesa dei fondi agricoli”.

“L’invito è quindi a segnalare eventuali avvistamenti e problematiche riconducibili alla presenza dei cinghiali in prossimità di campi e centri abitati” conclude.