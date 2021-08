Ciantagalletto apre una vecchissima questione - IVG.it

L’incendio di ieri a Ciantagalletto deve in primo luogo portare a esprimere vicinanza e solidarietà a chi è stato allontanato dalla propria abitazione per sicurezza, a chi per la medesima ragione è rimasto senza luce e a tutte le forze dell’ordine, alla polizia locale, ai vigili del fuoco, ai carabinieri forestali e a tutti I volontari che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Decisivo è stato poi l’intervento di elicotteri e del canadair antincendio.

La tutela e il recupero del bosco aprono però la vecchissima questione della salvaguardia della fascia collinare savonese, che si spinge fino ai confini con i comuni del comprensorio ed è ricca di valori naturalistici, culturali, storici e sociali importanti.Si pensi solo che il bosco di Savona aveva una speciale tutela dalla Repubblica di Genova e dal governo napoleonico.

Noi crediamo che la fascia boscata non si salvi da sola ma occorra un impegno comune di tutta la città, una sorta di assunzione di responsabilità collettiva affinché l’entroterra immediatamente retrostante la città possa vedere politiche di selvicoltura, di turismo sostenibile, di recupero di antichi percorsi e di valorizzazione di luoghi storici ( Santuario, luoghi napoleonici, antichi monumenti romanici,…).

Queste idee non possono prescindere da un patto collettivo come quello proposto da Russo e da una agenda di interventi da costruire insieme e collettivamente.

Noi di Europa Verde abbiamo da mesi elaborato un manifesto regionale per l’entroterra, di cui crediamo che non si possa più parlare a vanvera ma che debba diventare una grande questione nazionale con adeguati finanziamenti perché chi vi opera deve vedere riconosciuti i principali diritti costituzionali.

È un problema di interesse regionale per una volta Toti e i suoi locali proconsoli: Vaccarezza e il pensionato dott.Schirru saranno disponibili a lavorare insieme a noi in un progetto collettivo di rilancio e tutela della fascia collinare savonese?

Danilo Bruno

Sinistra per Savona