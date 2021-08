Chiusura A10 tratto Pegli-Prà, Filt: “Incentivare la ferrovia e abbandonare auto private" - IVG.it

Liguria. “Siamo estremamente preoccupati per gli effetti che rischiano di produrre in tutta la regione i lavori previsti dal 16 al 25 agosto sulla tratta Pegli Prà. Le code in autostrada potrebbero raggiungere anche i 15 km, secondo le dichiarazioni del concessionario, e non è chiaro quali saranno gli strumenti di gestione del traffico lungo la viabilità ordinaria in città e lungo le Riviere”.

Così Laura Andrei ed Enrico Poggi, segretari generali Filt Cgil Liguria e Genova sul cantiere in A10 che rischia di mettere ancora in ginocchio la viabilità autostradale ligure.

“La contestuale chiusura della tratta ferroviaria che collega il porto di Sampierdarena impedisce di ipotizzare una riduzione del traffico su gomma a favore del ferro”.

“Serve un’attenta programmazione della mobilità pubblica, per incentivare il ferro e abbandonare l’auto privata durante l’interruzione, e una stretta collaborazione tra istituzioni, aziende e sindacato, per la tutela dei lavoratori coinvolti”.

“Resta inteso che la sicurezza delle nostre infrastrutture e dei servizi di trasporto deve essere il faro che guida tutti gli attori in campo” concludono.