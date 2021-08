Chiusura A10 dal 16 agosto, i dettagli dei lavori: scambio di carreggiata permanente in direzione Savona - IVG.it

Liguria. Nell’ambito del piano di manutenzione e ammodernamento della rete autostradale ligure (concordato con il Mims e condiviso con le istituzioni territoriali) dalle 4 di lunedì 16 agosto alle 22 di mercoledì 25 agosto, sul tratto della A10 compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verrà attivato uno scambio di carreggiata permanente per consentire i lavori programmati nelle gallerie in direzione Savona presenti tra gli svincoli di Genova Pegli e Genova Pra’.

La soluzione di viabilità, emersa dal tavolo tecnico di giovedì 29 luglio e presentata alle associazioni degli autotrasportatori il 4 agosto, consente, nel rispetto delle scadenze fissate, di ridurre al minimo il periodo in cui è necessario escludere al traffico i fornici oggetto d’intervento.

Fino al 13 agosto proseguono i lavori in chiusura esclusivamente notturna del tratto, attuata 5 notti su 7 (escluse le notti tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì, al fine di favorire arrivi/partenze dal porto). Dalle 4 di lunedì 16 agosto alle 22 di mercoledì 25 agosto attivato scambio di carreggiata permanente tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona: Genova Pegli sarà chiusa in uscita da Genova e in entrata verso Savona e Genova Pra’ in uscita da Genova. Dal 26 agosto i lavori proseguiranno in chiusura notturna del tratto 5 notti su 7 con la stessa modalità degli scorsi giorni.

Durante tale periodo saranno eseguite le seguenti lavorazioni. Nella Galleria Provenzale è prevista l’installazione di centine, che sarà portata a termine entro il 25 agosto. In Galleria Torrazza è in programma la ricostruzione definitiva di due conci, che verrà eseguita tra il 16 e il 25 agosto sfruttando la chiusura necessaria per gli interventi della galleria Provenzale. Nella Galleria di Pra’ verranno effettuati lavori di installazione di centine, avviati ottimizzando la chiusura prevista per i lavori nella galleria Provenzale, che procederanno dal 26 agosto e fino al 22 ottobre esclusivamente in chiusura notturna di tratto 5 giorni su 7 ad eccezione di due weekend, previsti ad ottobre, in cui sarà necessario installare una riduzione di carreggiata permanente nella sola direzione Savona.

Complessivamente le attività vedranno impegnata una task force di 100 tecnici per turno di lavoro e oltre 20 macchinari tra piattaforme elevatrici, escavatrici, perforatrici e autopompe per il calcestruzzo. Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione gli impatti sul traffico, la direzione di tronco di Genova di ASPI ha previsto presidi di soccorso meccanici e sanitari con mezzi dislocati su strada e ha studiato la possibilità di aprire il casello di Pegli in caso si rendesse necessario per smaltire importanti accodamenti. I mezzi provenienti da levante e diretti verso il porto di Pra’ avranno a disposizione due itinerari alternativi: uno completamente autostradale tramite A7-D26-A26 e uno lungo la viabilità ordinaria uscendo a Genova Ovest sulla A7 o Genova

Aeroporto sulla A10.

Si legge in una nota: “In generale alla luce dei recenti confronti con gli Enti locali, il programma dei cantieri in area ligure è stato rimodulato con l’obiettivo di favorire gli spostamenti da e per le riviere nelle settimane con i maggiori flussi di traffico. Pertanto i cantieri maggiormente impattanti (galleria Ranco in A10 e gallerie Della Maddalena e Santa Giulia in A12) sospesi il 16 luglio scorso ripartiranno il 23 agosto. Fino a metà settembre, resterà valida la sospensione dei cantieri nei fine settimana sarà attiva dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì”.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono inoltre diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti dei lavori nelle gallerie liguri sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. È inoltre attivo, 24 ore su 24, il call center Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21.